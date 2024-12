A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou mais de 60 proposições, grande parte deles por unanimidade. As matérias contemplaram áreas como Educação, Assistência Social, Economia, Saúde e Desenvolvimento do Estado, com destaque para a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025. Com orçamento superior ao do ano anterior, a LOA 2025 prevê recursos na ordem de cerca de R$ 17 bilhões (valor líquido), garantindo investimentos estratégicos para o Estado.

Os projetos, de autoria do Poder Executivo, dos 24 parlamentares do Poder Legislativo, e demais Poderes do Estado, foram aprovados em um esforço concentrado, tradicional no encerramento dos trabalhos do Legislativo antes do recesso parlamentar. Iniciada pela manhã desta quinta-feira (20), as votações encerraram somente às 20hs.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Jeferson Andrade (PSD), destacou a importância das aprovações para o desenvolvimento de Sergipe, revelou que a aprovação do pacote de projetos é um reflexo do compromisso dos parlamentares com o bem-estar da população e o crescimento do Estado.

“Encerramos o ano legislativo com resultados expressivos. Foi ano bem puxado, como a gente costuma falar, mas com a aprovação de projetos importantes, da Casa e do Poder Executivo. O governo do Estado beneficiou a população com diversos projetos sociais importantes, não só aprovou nesta votação, mas ao longo dos anos também. A gente fica muito feliz pela iniciativa não só do Executivo, mas dos nossos legisladores aqui. Aprovamos nesta votação um Projeto de Lei Complementar que trata sobre o estatuto da Polícia Militar, de autoria dos deputados Luizão, Kaká, Georgeo e Paulo Júnior. Também, outra propositura da minha autoria junto com o deputado Paulo Júnior de algumas questões nas escolas sergipanas, além de outras importantes proposituras aprovadas”, externou.

Diálogo com as classes

Jeferson Andrade ressaltou ainda que a Casa votou em um pacote de projetos positivos, e de todos os Poderes, como do judiciário. “Temos um Governo propositor, uma Assembleia também que dialoga com as classes, hoje pela manhã dialogamos hoje com o Sindicato dos Professores para que nós voltemos a ter uma discussão da carreira com o Governo do Estado. Nos comprometemos, eu, o deputado Paulo Júnior, o deputado Marcos Oliveira, deputado Garibalde Mendonça e o deputado Luciano Bispo, para que possamos destravar essa pauta. É que nós sabemos todos que todos nós queremos uma melhor educação para o nosso estado e a gente sabe que educação é diálogo; e estamos abertos a conversar sempre com os professores e outras instituições. Então, avalio que foi um balanço bastante positivo, de todos os Poderes em geral, principalmente da nossa Casa aqui que tem brilhantado cada vez mais com esses deputados”, comemorou o presidente da Alese.

Boas novas

Na ocasião, Jeferson Andrade desejou sorte e votos de excelente gestão aos colegas diplomados para o cargo de prefeito nos municípios de Socorro e Lagarto.

“Quero desejar boa sorte ao deputado Samuel Carvalho que irá administrar o município de Socorro, o nosso prefeito eleito. Também, ao deputado Sérgio Reis, que, apesar de suplente, se fez presente bastante tempo nessa atual legislatura. Desejo que ele tenha muito sucesso na prefeitura de Lagarto. Que esses colegas contem sempre conosco, com esta assembleia, para o bem dos municípios”, externou o presidente do Poder Legislativo.

Fonte Alese