Fábio Mitidieri (PSD), governador de Sergipe, anunciou na última terça-feira (26) que estaria se afastando de suas funções para cuidar da saúde. Segundo o próprio Mitidieri, o afastamento seria necessário para garantir sua plena recuperação após enfrentar um quadro de pneumonia. Entretanto, sua presença na final da Libertadores da América, em Buenos Aires, no último sábado (30), levantou questionamentos.

Procurada pelo g1, a assessoria do governador afirmou que ele está licenciado para tratar de “agenda pessoal, em família”, e que a viagem foi realizada com recursos próprios. “O governador decidiu usar o período de licença para estar com seus familiares e acompanhou o evento esportivo na Argentina”, informou a assessoria, ressaltando que não há qualquer irregularidade no ato.

A licença de Mitidieri, mesmo que temporária, gerou críticas nas redes sociais. Internautas questionaram a coerência entre a justificativa inicial do afastamento – motivos de saúde – e a escolha de participar de um evento de grande porte, como a final da Libertadores, que contou com intensa movimentação de público.

Mitidieri, por sua vez, não se manifestou diretamente sobre o episódio, mas aliados apontam que sua presença na partida foi uma escolha pessoal, sem interferir em questões administrativas do estado. Durante a ausência do governador, o vice, Zezinho Sobral, assumiu interinamente o governo de Sergipe.

A viagem do governador ocorre em meio a um momento delicado na gestão estadual, com desafios na saúde pública e críticas à condução de serviços essenciais. O episódio levanta novamente o debate sobre o uso do tempo público por autoridades e as expectativas da população quanto à postura de seus representantes.

Licenças no Executivo

Casos como o de Mitidieri não são inéditos na política brasileira. Governantes frequentemente são criticados por decisões de se ausentar do cargo, ainda que em conformidade com a lei. Analistas destacam que, apesar de não haver ilegalidade, a percepção pública sobre situações do tipo pode ser negativa, especialmente quando associadas a justificativas como problemas de saúde.