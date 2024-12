Foi deflagrada a Operação Cessar Fogo em torno de investigação sobre uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na Zona Norte de Aracaju. Cinco investigados foram detidos em cumprimento a mandados de prisão temporária, um sexto suspeito entrou em confronto e um sétimo homem foi preso em flagrante. Também foram cumpridas oito decisões judiciais de busca e apreensão contra os investigados. A operação aconteceu nesta sexta-feira (13), sendo coordenada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), contando com levantamentos feitos também pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Divisão de Inteligência (Dipol).

De acordo com o delegado Rafael Kaupfer, as investigações tiveram início com a troca de informações com o DHPP. Com os levantamentos policiais, o Denarc delimitou a atuação do grupo criminoso: a região do bairro Palestina, na Zona Norte de Aracaju. “A partir disso, representamos pelos mandados que foram deferidos pela Justiça sergipana”, contextualizou.

Ao todo foram localizados sete investigados. As equipes cumpriram cinco mandados de prisão e prenderam um sexto investigado em flagrante por tráfico de drogas. Durante o cumprimento das decisões judiciais, um sétimo investigado entrou em confronto com as equipes policiais, foi atingido, socorrido ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito. A operação também resultou na apreensão de arma, drogas, veículos e celulares.

Ainda conforme o delegado, as investigações que desencadearam a Operação Cessar Fogo terão continuidade no Denarc. “Para que outros eventuais envolvidos com o grupo criminoso possam ser identificados e trazidos à Justiça. Esse foi apenas o primeiro passo, e as investigações terão continuidade”, complementou Rafael Kaupfer.

A operação também contou com o apoio de equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), Delegacia Regional de Propriá, Delegacia de Cristinápolis e do Grupo Tático Operacional da Guarda Municipal de Aracaju (GMA).