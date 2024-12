Nesta quinta-feira, 19, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), realizou a primeira etapa da Operação Escola Segura, voltada ao combate do tráfico de drogas nas imediações de escolas em Aracaju. A ação, que atendeu a uma solicitação da Secretaria de Educação, teve como objetivo garantir maior segurança para alunos, familiares e profissionais da educação.

No bairro Santos Dumont, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão com o apoio de diversas unidades, como o Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), o Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), o Departamento Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), as Delegacias de Capela e Cristinápolis, além da Guarda Municipal de Aracaju. Durante as diligências, foram apreendidos materiais diversos, dispositivos eletrônicos e uma pequena quantidade de entorpecentes.

Embora nenhuma prisão tenha sido efetuada nesta etapa, a SSP destaca que outras fases da operação já estão planejadas. A iniciativa busca não apenas combater o tráfico de drogas, mas também assegurar a tranquilidade e o bem-estar no ambiente escolar, fortalecendo a sensação de segurança da comunidade.

A população pode colaborar com o trabalho das forças de segurança, repassando informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.