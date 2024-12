Na madrugada do último sábado (30) policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha apreenderam 2,8kg de drogas ilícitas, na região das Malvinas, em Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento quando recebeu informações sobre a chegada de um carregamento de drogas na área de maré da localidade.

Após varredura no local, foram apreendidos 2,4kg de cocaína, 400g de maconha, 10 invólucros, 90 frascos de substância ilícita, 01 balança de precisão, 01 prensa industrial, rolo de papel filme, 03 fitas adesivas.

Diante do caso, as drogas e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia para as medidas necessárias.