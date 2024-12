Na manhã desta quinta-feira, 5, a Polícia Civil de Sergipe deflagrou a operação “Ouro de Tolo” com o objetivo de combater o tráfico de drogas e apreender armas em Boquim, Pedrinhas e Barra dos Coqueiros. A ação, realizada às 6h, envolveu uma força-tarefa integrada entre a Delegacia de Boquim, o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e outras unidades policiais.

Durante a operação, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de armas, drogas e celulares pertencentes aos investigados. Três indivíduos que resistiram à abordagem policial entraram em confronto com os agentes. Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.

A ação foi considerada um marco no combate ao tráfico na região, contando também com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (COPCI) e delegacias municipais.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio do Disque Denúncia (181), garantindo o sigilo das informações repassadas.