Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto prenderam em flagrante um suspeito de aplicar golpes envolvendo falsas transações Pix contra um supermercado da cidade. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (3), e o caso foi divulgado nesta quarta-feira (4).

Segundo o delegado José Janiel, o suspeito realizava compras por meio de um aplicativo e solicitava a chave PIX do estabelecimento. Em seguida, ele criava comprovantes falsos com o valor da compra e enviava para o mercado.

“O suspeito realizou inúmeras compras fraudulentas, com pelo menos 14 delas comprovadas até o momento. As mercadorias eram entregues em diversos endereços cadastrados pelo suspeito no aplicativo, sendo posteriormente vendidas ou consumidas por ele”, detalhou.

A compra que resultou na prisão em flagrante ocorreu nessa terça-feira, quando o suspeito adquiriu duas caixas de cerveja.

“O supermercado, ao perceber que se tratava de mais uma compra fraudulenta, entrou em contato com a polícia, e o suspeito foi detido no momento da entrega da mercadoria”, relatou o delegado.

As investigações continuam para identificar possíveis cúmplices, outras vítimas dos golpes aplicados pelo suspeito e o montante total do prejuízo sofrido pelo supermercado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.