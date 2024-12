Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam drogas, no bairro América, em Aracaju. A ação policial ocorreu no último sábado, 14.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo, quando foram acionados por populares. Segundo a denúncia, dois homens realizavam tráfico de drogas, em frente a uma residência, na rua Peru.

Os militares dirigiram-se até o endereço, e depararam-se com um suspeito que, ao ver a presença policial, fugiu local, deixando uma mochila com entorpecentes.

Na bolsa abandonada havia cocaína, maconha, duas balanças de precisão e bolsas para acondicionamento de drogas.

Todo material encontrado foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE