Em julgamento realizado nesta segunda-feira (16), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) considerou por unanimidade, improcedente o pedido de cassação do mandato do governador Fábio Mitidieri (PSD).

A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (17) pelo radialista Narcezo Machado, no programa Jornal da Fan, durante entrevista concedida pelo Advogado Fabiano Feitosa.

Na entrevista, o advogado explicou que “nas eleições ainda em 2022, a coligação do candidato Rogério Carvalho interpôs uma AJE, uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em face da chapa eleita do governo do Fábio Mitidieri e do vice Zezinho Sobral, imputando alguns fatos, abuso poder político, econômico, abuso, desvio dos meios de comunicação social”, disse Fabiano.

Fabiano concluiu dizendo que “ontem o TRE, por unanimidade, julgou o improcedente ação e, por óbvio, manteve intacto o mandato do governador e do vice”, rdisse Fabiano Feitosa.

O advogado disse ainda que a decisão cabe recurso.

Com informações do Jornal da Fan