Uma força-tarefa foi realizada durante todo o fim de semana envolvendo os Corpos de Bombeiros Militares de Sergipe e Alagoas, Marinha e Grupamento Tático Aéreo (GTA) para o trabalho de buscas pelo homem de 21 anos que se afogou no rio São Francisco na madrugada do sábado (18). O corpo foi encontrado por populares no início da manhã desta segunda (20), após a ponte que liga os Estados de Sergipe e Alagoas. Bombeiros de Sergipe realizaram a retirada do corpo da vítima da água.

Os trabalhos foram iniciados no sábado. “Tratava-se de um casal que se afogou na prainha de Canindé do São Francisco e o corpo da mulher de 35 anos foi encontrado ainda pela manhã do sábado em Piranhas, Alagoas. Nossa equipe de mergulho deu início aos trabalhos de busca pelo homem. Foram realizados mergulhos na região do afogamento, depois seguindo para o local onde o corpo da mulher foi localizado”, afirmou o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, capitão Allan Adson.

As buscas foram retomadas no domingo pela manhã pelo CBMSE com embarcação. A Marinha e o Corpo de Bombeiros de Alagoas também se somaram às buscas. “Já no período da tarde, realizamos buscas aéreas com o apoio do Grupamento Tático Aéreo, percorrendo toda a região. Na manhã desta segunda, as buscas foram encerradas com a localização e retirada do corpo”, informou o bombeiro.

