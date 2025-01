De acordo com as autoridades, as vítimas estavam em um veículo que foi arrastado pela força da água e acabou submerso na área do desmoronamento. As primeiras informações apontam que as mortes ocorreram por afogamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha na remoção do veículo e na recuperação dos corpos das vítimas.

A rodovia segue interditada, enquanto equipes monitoram o local para avaliar os riscos de novos desmoronamentos. As autoridades locais orientam os motoristas a evitarem a região e utilizarem rotas alternativas.

A Defesa Civil de Sergipe acompanha a situação e alerta para o risco de deslizamentos e enchentes em outras áreas do estado, devido à continuidade das chuvas.

Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.