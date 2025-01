o final da tarde dessa quinta-feira (02), o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu drogas e prendeu um homem por tráfico, no bairro Piabeta, região da grande Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento de rotina, pela rua Maria Nelita, quando recebeu uma denúncia, por meio de populares, que na localidade havia a incidência da comercialização de drogas. Com base nas informações, os militares percorreram as imediações, e na casa B da citada rua, depararam-se com um homem em atitude suspeita.

Em decorrência do comportamento, os policiais abordaram o rapaz, que estava sob posse de maconha, invólucros para acondicionamento de drogas, R$ 500,00 reais em espécie, e uma balança de precisão. O infrator confirmou que vendia entorpecentes na região.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.