Como parte das atividades do Verão Sergipe 2025, a rodovia SE-100 será interditada temporariamente no próximo domingo, 19, das 6h30 às 9h, para a realização da Etapa Estrada do Campeonato Sergipano de Ciclismo. A interdição abrange o trecho entre a Ponte Jornalista Joel Silveira e o Povoado Duro, conectando as cidades de Aracaju e Itaporanga d’Ajuda, locais que também integram a programação do evento.

Durante o período de bloqueio, os motoristas que seguem de Estância ou de Itaporanga D’Ajuda para Aracaju serão desviados para a BR-101. Já os que saírem de Aracaju com destino a essas localidades precisarão aguardar ou retornar.

De acordo com o tenente-coronel Silveira, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), esta é uma medida indispensável para garantir a segurança dos atletas e do público. “Fechar a rodovia é a única forma de realizar uma corrida de ciclismo com segurança, evitando riscos para todos os participantes e motoristas”, afirmou.

Verão Sergipe 2025 e fomento ao esporte

O Verão Sergipe visa incentivar a prática esportiva com saúde, fortalecendo o espírito comunitário e destacando o potencial do estado como destino turístico esportivo durante a alta temporada. A edição de 2025 contará com atividades esportivas realizadas em diversos municípios, incluindo Itaporanga d’Ajuda (Praia da Caueira), Estância (Praia do Abaís), Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu e Barra dos Coqueiros. As ações, coordenadas pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), ocorrerão entre 17 de janeiro e 16 de fevereiro, aos finais de semana, reunindo esportistas e comunidades em modalidades como vôlei de praia, futebol de areia e competições aquáticas.

A programação completa já pode ser consultada no site do Verão Sergipe. Na mesma página, poderão ser feitas em breve e de forma gratuita as inscrições para participar das atividades esportivas do Verão Sergipe 2025, em parceria com as secretarias municipais de Esporte, além das federações parceiras. Algumas competições valem como etapas para o Campeonato Sergipano.