Na tarde deste domingo (16), a equipe do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, em Propriá, atendeu a uma ocorrência de incêndio em uma carreta no município alagoano de Porto Real do Colégio, na divisa com Sergipe.

De acordo com o subtenente Valter Santana, o acionamento da corporação ocorreu por volta das 17h30. “O condutor conseguiu desengatar a carreta e salvar a carga, que, segundo ele, era de produtos diversos. Bloqueamos a pista e realizamos o combate às chamas com o uso de Líquido Gerador de Espuma (LGE). Com a situação controlada, acionamos a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que chegou ao local. Na sequência, chegaram também viaturas do Corpo de Bombeiros de Alagoas, dos municípios de São Sebastião e Penedo, que haviam sido acionadas para o atendimento à ocorrência e agradeceram o apoio prestado”, afirmou o oficial.

Ainda de acordo com o subtenente, os populares da região frequentemente buscam ajuda no quartel para o atendimento de ocorrências, já que as unidades do Corpo de Bombeiros de Alagoas ficam mais distantes.

Fonte: Ascom CBM/SE