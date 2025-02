A Justiça de Sergipe determinou, nesta quarta-feira (5), a suspensão imediata da dispensa de licitação emergencial para a contratação de empresas responsáveis pela limpeza urbana de Aracaju. A decisão atende a um mandado de segurança impetrado pela empresa Torre, que questionou a transparência do processo.

De acordo com a Torre, um dos envelopes contendo a proposta de uma concorrente teria sido aberto antes do horário previsto, o que levanta dúvidas sobre a lisura da disputa. A ação foi analisada pelo juiz Gustavo Adolfo Plech Pereira, da 3ª Vara Cível de Aracaju, que determinou a paralisação do certame até nova análise do caso.

A decisão gera um novo impasse na contratação dos serviços de limpeza urbana da capital sergipana. Com a suspensão, a Prefeitura de Aracaju pode ser obrigada a buscar alternativas para evitar impactos na coleta de lixo e na manutenção da cidade.

A administração municipal ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.