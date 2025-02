Policiais civis da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos prenderam, nesta segunda-feira (17), um homem de 26 anos, suspeito de participar de roubos a motoristas por aplicativo ocorridos em dezembro de 2024, no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju. Outro suspeito, que já estava detido na Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro, teve um novo mandado de prisão cumprido contra ele.

De acordo com a delegada Michele Araújo, as investigações foram iniciadas após uma série de roubos na mesma localidade, todos envolvendo motoristas de aplicativo. “Identificamos a existência de um grupo criminoso organizado para realizar assaltos a motoristas de aplicativo. Eles acionavam os motoristas e cometiam os roubos”, explicou.

Na primeira fase das apurações, a Polícia Civil recuperou parte de uma motocicleta pertencente a uma vítima e prendeu em flagrante, pelo crime de receptação, um integrante do grupo, que guardava os veículos em sua residência para o desmanche.

Com o aprofundamento das investigações, foram identificados mais dois indivíduos que supostamente integravam o grupo e participaram dos crimes. “Através das diligências realizadas, identificamos os suspeitos, que residiam nas proximidades dos locais dos fatos. Com a reunião das provas, representamos ao Poder Judiciário, o que resultou em prisões e na expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, cumpridos ontem”, destacou a delegada.

Nas buscas, foram apreendidos aparelhos celulares e uma motocicleta, que, segundo a Polícia Civil, será solicitada para venda ao Poder Judiciário, com o intuito de indenizar as vítimas dos crimes. “Atuamos nesse duplo viés: a responsabilização pessoal dos envolvidos nesses roubos e receptações, para que sejam aplicadas as medidas de restrição de liberdade previstas na lei, bem como a responsabilização patrimonial de todos os envolvidos, com o objetivo de recompor o patrimônio das vítimas”, finalizou a delegada.