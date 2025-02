A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Estância, abriu inquérito policial para investigar a morte de um homem, ocorrida no sábado, 1º, no município estanciano. O crime foi praticado por três homens que mataram a vítima a golpes de faca e tiros, após briga num bar, por motivo fútil. Dois suspeitos, conhecidos como Naldinho e Quel, são procurados e as imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 6.

A partir dos indícios apurados pela Polícia Civil, o delegado Cledson Ferreira, titular da Divisão de Homicídios de Estância, solicitou os mandados de prisão à Justiça e as decisões judiciais foram emitidas nessa quarta-feira, 5.

“O primeiro envolvido no crime foi preso ainda na quarta-feira, após diligências realizadas pela equipe policial e já se encontra à disposição da Justiça para audiência de custódia. Os outros dois, identificados como Francinaldo Franca de Lima, vulgo Naldinho, e Ezequiel Carmelino de Lima, o Quel, fugiram da cidade”, esclarece o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre os criminosos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.