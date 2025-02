Nesta terça-feira (18), o caso do homicídio de José Aparecido da Silva, conhecido artisticamente como Sidney Xuxu, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, entra em uma nova fase judicial. O julgamento terá início com a primeira audiência no Fórum Des. Arthur Oscar de Oliveira Deda, localizado em Nossa Senhora do Socorro.

A audiência contará com o depoimento de seis testemunhas de acusação. O principal suspeito do crime, Danilo Conceição Silva, foi capturado pela Polícia Civil na cidade de Feira de Santana, na Bahia, em 24 de julho de 2024. Segundo informações da defesa, as testemunhas desempenham papel crucial para esclarecer os detalhes do caso.

O crime ocorreu no dia 4 de novembro de 2021, no bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Na ocasião, a vítima foi brutalmente esfaqueada até a morte.

Durante as investigações, a polícia identificou que o acusado mantinha um relacionamento amoroso com Sidney Xuxu e que o crime teria sido motivado por conflitos pessoais entre os dois.