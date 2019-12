CAMPO DO BRITO: “Se o candidato for Léo, eu voto, apoio e dou o sangue.” Disse Zé Carlinhos

Na manhã desta quinta-feira, 18, em entrevista ao Radialista Alex Henrique, o empresário Zé Carinhos, confirmou matéria veiculada neste portal, onde no conteúdo estava a informação de que Zominho teria lhe oferecido a vaga de pré-candidato a prefeito de Campo do Brito.









Zé Carlinhos disse ter ficado triste com o vazamento do conteúdo ao mesmo tempo que chamou pra si toda responsabilidade do mesmo.

“Todo mundo tem uma pessoa a qual se enquadra como confidentes, a conversa com Zominho foi de cunho particular que por ventura conversei com duas pessoas a fim de me aconselhar, não sei de onde vazou mas me responsabilizo pelo vazamento – de toda forma não posso negar pois o fato aconteceu, Zominho me ofereceu sim a vaga e disse que já teria até informado ao ex-prefeito Léo.” Disse o empresário.

Ao decorrer da entrevista, o radialista Alex perguntou sobre a relação política de Zé Carlinhos e seu irmão Léo, o porque não poderia os dois estarem no mesmo palanque, e o empresário disse:

“Muitas pessoas já se aproveitaram desta situação para se beneficiar, inclusive o próprio Zominho instiga tal situação dizendo sempre que minha forma de pensar seria a correta e que Léo não poderia ter feito o que fez – mas se é para a oposição se fortalecer para ganhar as eleições de 2020, eu voto, trabalho e dou o sangue, se Léo for o candidato.” Comentou Zé Carlinhos com exclusividade.

Uma declaração que deixou o próprio radialista sem palavras pois ao longo dos anos quem vive a política da cidade de Campo do Brito, nunca imaginou que um dia iria ouvir tal frase saindo da boca do empresário Zé Carlinhos.

