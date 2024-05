Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio no povoado Taboca. A decisão judicial foi cumprida nessa quinta-feira, 9.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu no último dia 6 de maio. Na investida criminosa, um homem foi morto com golpes de faca. Ele também é investigado pela tentativa de homicídio de uma mulher.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, o investigado estava escondido no município de Cristinápolis. “E ele compareceu, nessa quinta-feira, à delegacia na presença de advogado”, esclareceu.

Em interrogatório, o investigado confessou o crime. “Sendo cumprido o mandado de prisão preventiva que estava em aberto contra ele. Agora, o investigado será apresentado em audiência de custódia”, acrescentou.

Ainda conforme o delegado Gustavo Mendes, o cumprimento da decisão judicial a partir da apresentação do investigado na delegacia ocorreu após a divulgação da identidade dele também na quinta-feira, 9.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.