Em operação deflagrada pela Delegacia de Neópolis, um homem investigado por homicídio qualificado foi detido em cumprimento a mandado de prisão temporária nesta sexta-feira, 26. A prisão ocorreu na Zona Rural do Povoado Chinaré, município de Igreja Nova (AL). Além da prisão, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

De acordo com as informações policiais, as investigações se iniciaram no ano de 2023, quando uma senhora foi morta na porta da própria residência, sem nenhuma possibilidade de defesa e de forma banal. O crime ocorreu no conjunto Cohab Nova, em Neópolis.

Conforme apuração policial, dois homens se aproximaram da vítima, em uma motocicleta, e efetuaram diversos disparos contra ela, sem motivo aparente.

As investigações são sigilosas e continuam em curso, para o completo esclarecimento dos fatos relacionados ao homicídio, identificação do outro homem envolvido no crime e demais elementos relativos à conclusão do inquérito policial.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.