A Polícia Civil divulgou imagens do suspeito do crime de extorsão mediante sequestro que aconteceu no último dia 8 de julho, no bairro Santos Dumont. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 25.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes. Conforme apuração policial, o suspeito entrou no carro da vítima e mandou que ela dirigisse o veículo. Em seguida, ele passou a fazer ameaças contra a vítima para obter transferências pro Pix.

Logo após, a vítima foi levada a um estabelecimento comercial, onde foi obrigada a fazer a transferência por Pix, já que o suspeito pegou seu celular. No local, o suspeito pegou o dinheiro com o dono da mercearia e devolveu o celular da vítima.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização e à identificação do suspeito sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.