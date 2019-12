Pelotão Ambiental da PM apreende 69 aves silvestres em feira livre

No último sábado, 14, policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) apreenderam 69 pássaros silvestres em uma feira livre da cidade de Itabaiana, no agreste sergipano.

As equipes realizavam fiscalização de rotina na feira do município, quando visualizaram as aves presas em gaiolas. No local, os policiais realizaram a apreensão de 69 pássaros silvestres. Os infratores abandonaram as aves e fugiram ao perceberem a presença da equipe.









As aves foram devolvidas ao seu habitat natural logo após a apreensão, por não apresentarem sinais de domesticação.

Fonte: Pm