PROTESTO: Lojas estampam cartazes contra período de obra na Hermes Fontes

Os comerciantes com estabelecimentos na avenida Hermes Fontes, corredor que atualmente passa por obra de reurbanização, continuam fazendo contas e estão cientes que vão fechar dezembro no vermelho. Com uma parte da via interditada para o trabalho de grandes máquinas, muitas lojas tiveram o estacionamento obstruído e o fluxo do comércio nessa região está bastante prejudicado. Uma loja amanheceu com cartazes em protesto ao período da obra, época de melhor arrecadação para o comércio.









Prefeitura de Aracaju

Por meio de nota, a Prefeitura de Aracaju informou que o presidente da Emurb, Sergio Ferrari, vai receber uma comissão de moradores e comerciantes da avenida na próxima segunda-feira, 23, para esclarecer as dúvidas em relação à obra. A nota complementa que a obra está sendo realizada com o máximo de celeridade, citando como exemplo a liberação do trânsito no trecho entre as avenidas Barão de Maruim e Edézio Vieira de Melo. A PMA diz que moradores e comerciantes também foram informados sobre as mudanças temporárias na área.

COm informações do Infonet