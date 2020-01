Palmeiras estreia com goleada no Campeonato Paulista

Foi dada a largada do campeonato Paulista 2020. Com inicio no dia 22 de janeiro a primeira das dose rodadas que serão disputadas no Paulistão começou muito bem para o Palmeiras. Na noite da quarta-feira passada o verdão derrotou o Ituano por 4 a 0 no estádio Novelli Júnior, em Itu e isso rendeu credibilidade ao time e aos torcedores que começaram a fazer suas apostas usando o codigo bet365 já que o time jogou com garra.

O time do técnico Vinicius Bergantin, que comanda a equipe do Ituano pelo terceiro ano, chega a sua décima nona participação no campeonato, e já conquistou a taça do Paulistão duas vezes. O objetivo do clube é viver cada etapa e passar ao menos pela fase de grupos dessa edição.

Do outro lado, o Palmeiras, que tem como técnico o Vanderlei Luxemburgo, responsável pela ultima vitória do Paulista em 2008, deu inicio a temporada sem realizar as famosas contratações da janela de mercado que segue a todo vapor no inicio do ano. O treinador segue apostando em nomes da divisão de base, assim como alguns outros times também vem fazendo, alguns exemplos são Gabriel Veron, Willian que atualmente é um dos nomes com mais atuações pelo verdão, e Wesley, que retorna e empréstimo.

O primeiro tempo foi o período de estudo feito por ambas as equipes. No entanto a etapa final foi dominada pelo time palmeirense, e a medida que os gols iam sendo feitos, o jogo se tornava mais fácil para o verdão e assim o Ituano foi facilmente vencido.

A primeira equipe montada pelo Luxemburgo, ainda não conta com a participação do volante Bruno Henrique, que está se recuperando de uma lesão muscular, também ainda não se pode contar com o zagueiro Vitor Hugo, que encontra-se em transição física, e nem com o meia Gustavo Scarpa cuja a negociação de saída está parada.

Em entrevista o técnico Vanderlei Luxemburgo destacou a atuação do Palmeiras na segunda metade do jogo. Teceu elogios ao Novelli Júnior, Felipe Melo e Lucas Lima, falou sobre Raphael Veiga e Gustavo Scarpa e pediu calma com Gabriel Veron. O pedido de paciência com o Gabriel é justamente porque o jogador acaba de chegar da divisão de base, onde foi destaque, e acaba de subir para a equipe oficial. O atacante entrou no segundo tempo e manteve um bom desempenho.

Ainda em entrevista o técnico falou sobre estrear com goleada no campeonato. Disse ser prático e demonstrou satisfação com o desempenho da equipe, disse ainda que o Palmeiras soube administrar o jogo no primeiro tempo e que precisam continuar a trabalhar para evitar derrotas e conquistar o campeonato. Disse ainda que no momento em sua cabeça está focado em terminar a primeira fase do campeonato em primeiro lugar, pois a primeira colocação trás a vantagem de jogar em casa.

Com o resultado conquistado o Palmeiras o Novorizontino e assumiu a liderança do Grupo B. Enquanto o Galo de Itu segue na lanterna do grupo C.

O verdão retorna aos campos no próximo domingo dia 26 de janeiro às 16h contra o São Paulo, na Fonte Luminosa. Como o Alliaz Parque está em obras, a partida será disputada no Araraquara.