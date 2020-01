RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Jackson o rei do “carinho e do afeto”

Para quem achava que Jackson havia abandonado a política, “caiu do cavalo”, ele está mais dentro da política e com as garras no coração de Sergipe, mais do que nunca.

Volta e meia, o ex-governador aparece dando entrevistas e deixando indícios de que ainda consegue manipular a política sergipana. Durante entrevista na manhã desta quarta-feira, a Nova Brasil FM, Jackson fez um balanço de como ver o cenário político atual e aproveitou para dar total apoio a Edvaldo Nogueira.

Na visão do ex-governador, Edvaldo precisa de Carinho, afeto e atenção, deixando entender que o “grupo” está deixando Edvaldo sozinho. SERÁ?

Maycon Fernandes/Jornalista