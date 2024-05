Policiais civis da Delegacia de Neópolis, com o apoio de militares do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) de Penedo (AL), prenderam em flagrante um homem suspeito de furto em um estabelecimento comercial na localidade de Porto das Balsas, em Neópolis. A ação policial ocorreu no sábado, 11.

De acordo com as informações policiais, as investigações e diligências tiveram início logo após a comunicação do fato à polícia.

A equipe da Delegacia de Neópolis compareceu ao local e constatou que outro estabelecimento também havia tido objetos levados pelo suspeito. Um veículo também teria sido furtado.

Em investigações, a equipe passou a analisar imagens de segurança, que captaram o entorno do local. O suspeito foi identificado, e os policiais verificaram que parte dos bens havia sido levada para Penedo (AL).

Com isso, foi solicitado apoio aos policiais militares do 11° BPM de Penedo (AL). No território alagoano, foram recuperados parte dos objetos, e o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia.