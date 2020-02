Bombeiros salvam motorista de aplicativo após saltar de carro em movimento

Na tarde da última terça-feira (04), o sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe Jadilson Andrade e alunos do Curso de Formação de Soldados realizaram os primeiros socorros ao motorista de aplicativo Adriano Neri, de 32 anos, que se machucou após saltar do carro em movimento, durante um sequestro. O fato aconteceu na Avenida Marechal Rondon, no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão/SE, nas proximidades do Sergipe Tec. Os bombeiros fizeram avaliação e exame do estado geral da vítima, a estabilizaram e a imobilizaram, até a chegada do Samu, que a transportou para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

“Estávamos seguindo em um ônibus, em direção à Usina de Asfalto que fica na Rodovia João Bebe Água (para um treinamento de resgate veicular). Percebemos um aglomerado de pessoas do lado esquerdo da pista e pensávamos que se tratava de um acidente. Prontamente paramos, controlamos o trânsito e fizemos o atendimento à vítima, verificando sinais vitais e procurando fraturas. Em uma primeira avaliação, não apresentava suspeitas de fraturas, mas ele reclamava muito de dor na cabeça, único lugar onde havia ferimento aparente, com sangramento. E também apresentava sinais de tontura. Mantivemos contato com o Samu e a Polícia Militar”, explica Jadilson.









Segundo informações da Assessoria de Comunicação do Huse, o motorista foi admitido na área verde com história de ter sofrido um politrauma e foi transferido para a área vermelha, após apresentar alguns episódios de crises convulsivas. “Foi realizada entubação para prevenir via aérea e feita tomografia de crânio, evidenciando uma pequena lesão aguda, sem conduta cirurgia. No momento, ainda se encontra entubado, sem sedação, com programação de extubação para hoje”.

Adriano foi vítima de dois falsos passageiros, que solicitaram seus serviços a partir de um shopping localizado em Nossa Senhora do Socorro e, no meio do caminho, anunciaram um assalto e o prenderam na mala do veículo. O motorista teria conseguido escapar pulando do carro em movimento.

