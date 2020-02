BPRp resgata vítima de assalto na Zona de Expansão

Na noite dessa quarta, 5, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) localizaram e resgataram, no Mosqueiro, um motorista de aplicativo que foi assaltado e colocado na mala do próprio veículo.

Os policiais do BPRp realizavam rondas pela zona sul da capital, quando receberam a informação de que um motorista de aplicativo havia sido vítima de um assalto na Orlinha Pôr do Sol e teria sido, após a ação criminosa, colocado na mala do carro.









Após receberem a informação, várias equipes do Batalhão de Radiopatrulha deslocaram-se até o local do crime e começaram a diligenciar pelas principais rotas da região, realizando uma varredura policial completa na localidade.

Uma das equipes do batalhão localizou, no bairro Mosqueiro o veículo, um Voyage, e fizeram uma aproximação.

Dentro da mala do carro, os radiopatrulheiros encontraram a vítima e ofereceram toda a assistência necessária ao motorista que foi feito de refém e assaltado. As buscas continuam sendo realizadas pela polícia militar com o intuito de efetuar a prisão de todos os suspeitos.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

SSP