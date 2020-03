Bombeiros combatem incêndio em apartamento no conjunto Augusto Franco

Os bombeiros combateram na manhã dessa quinta-feira, dia 5, um incêndio em apartamento no conjunto Augusto Franco, zona Sul de Aracaju. O fogo começou na cozinha e foi controlado pelos bombeiros, evitando que atingisse outros cômodos. Dois moradores precisaram ser conduzidos ao hospital com queimaduras.

“Quando a gente chegou não dava para ver nada, tinha bastante fumaça. Isolamos o local, montamos a linha de mangueira. Tinha muita roupa, muito material espalhado pela casa, que dificultava até caminhar. O fogo foi controlado e retiramos o botijão que deu início ao incêndio e mais dois outros pequenos que estavam no local”, afirmou a sargento Roberta Amora, chefe da guarnição que atuou na ocorrência.









Segundo a sargento, o Quartel Central foi acionado por volta das 7h45. Além de realizar o combate, os bombeiros evacuaram o prédio, retirando as pessoas dos quatro andares, e realizaram o atendimento dos dois moradores que tiveram queimaduras.

“O senhor teve mais contato com as chamas e com a fumaça e estava com queimaduras de segundo grau na face e nas mãos. A senhora teve queimaduras de primeiro grau na face. Eles foram conduzidos em uso de oxigênio para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE)”, disse a sargento Gilvaneide Neves, chefe da ambulância do bombeiro.

Fonte: CBM/SE