Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 43 anos investigada pela morte de outra mulher, de 44. É a segunda vez que a investigada é presa pelo mesmo homicídio. O crime ocorreu no bairro Santa Maria, em 2019. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 13.

De acordo com as informações policiais, a ordem judicial de uma segunda prisão aconteceu em decorrência da redecretação da prisão preventiva contra a investigada. Ela vinha descumprindo as obrigações que lhe foram impostas por força de outras medidas cautelares para que pudesse responder ao processo em liberdade.

