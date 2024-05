O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou na manhã desta terça-feira, 14, que concluiu as investigações da tentativa de homicídio qualificado que vitimou um empresário da área musical e cumpriu quatro mandados de prisão preventiva contra os envolvidos. A tentativa de homicídio aconteceu no dia 19 de novembro de 2022, no bairro Siqueira Campos, na capital sergipana.

Segundo apurações policiais, a vítima, de 48 anos, estacionava a sua caminhonete em frente à residência, quando foi alvejada a tiros por homens, que estavam em uma caminhonete no momento do crime. Os executores realizaram manobras no veículo e efetuaram outros disparos na tentativa de consumar o delito.

Ainda de acordo com o DHPP, o grupo também atirou contra familiares do empresário, que haviam descido do veículo da vítima antes do início da tentativa de execução.

O relatório final das investigações mostra que o crime foi planejado e executado por integrantes de uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas, delitos de armas e pistolagem e teria sido encomendado por outro empresário, que já se encontrava preso temporariamente. O caso foi motivado por conflito de interesses relacionados à carreira de um cantor de arrocha local.

O DHPP apurou ainda que o mesmo veículo usado no crime, um Renault Oroch, vinha sendo utilizado na prática de outros homicídios em Aracaju. Com a elucidação desses dos crimes, as investigações do caso avançaram e foram obtidos elementos que evidenciaram o envolvimento de quatro pessoas.

Além do mandante, foram indiciados o líder do grupo criminoso, que oferecia a logística e dava as ordens de execução, e os autores materiais que estiveram no veículo durante o ato. As prisões preventivas foram decretadas pela 8ª Vara Criminal, que acolheu a representação do Departamento de Homicídios.