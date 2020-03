Corpo de Bombeiros do município de Estância controlam incêndio em restaurante

Na madrugada desta quarta-feira, 11, o 2º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) controlou um incêndio em restaurante localizado no município de Estância, litoral sul sergipano. Os militares do quartel lotado na cidade foram acionados por volta das 2h30 e evitaram que as chamas se propagassem para outros estabelecimentos.

Segundo a capitã Emanuela Cruz, supervisora de operações no dia, o incêndio aconteceu no centro da cidade. “O local tinha muito material combustível espalhando o fogo rapidamente, mas a guarnição chegou rapidamente controlando o incêndio e evitando um dano maior”, afirmou.

O trabalho dos bombeiros no local foi encerrado ainda na madrugada, por volta das 5h30. “O combate foi rápido e contou com o apoio do carro pipa da prefeitura de Estância. Com as chamas já controladas foi feito o rescaldo para evitar novos focos de incêndio. Essa parte foi mais trabalhosa por conta da quantidade de material no local”, explicou a supervisora.

A capitã Emanuela disse ainda que a informação inicial de que o incêndio começou na cozinha só poderá ser confirmada pela Perícia Técnica do Corpo de Bombeiros. O laudo sai trinta dias após a solicitação do responsável.

Fonte: Ascom CBMSE