FLEXIBILIZAÇÃO: Líderes evangélicos discordam de Belivaldo

(NE- NOTÍCIAS) Líderes de Igrejas evangélicas se reuniram nesta quarta-feira, 28, para tratar dos impedimentos do Governo do Estado para realização de cultos, mesmo com medidas de restrição e prevenção planejadas ou formato drive in. As Igrejas contestam que outros serviços não essenciais (no comércio) tenham sido reabertos pelo Estado.

Os líderes estarão enviando ao Governo um ofício manifestando a discordância ao impedimento e voltando a solicitar a reabertura das Igrejas seguindo o entendimento das restrições necessárias, como distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras e álcool em gel, e outros.

Eles apontam como exemplos casos de capitais e cidades por todo País, em que cultos estão ocorrendo normalmente, de forma ordeira e cumprindo todas as medidas de segurança.

De acordo com os representantes das instituições, a Igreja é um lugar essencial que exerce importante papel de contribuição espiritual, emocional e social na vida das pessoas.

Participaram da reunião:

Pr. Luiz Antonio (Líder e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe)

Pr. Virgínio (Pres. da Assembleia de Deus Missão)

Pr. Marcos Andrade (Vice-Pres. Nacional da Presbiteriana Renovada e Pastor da Família Renovada)

Pr. Paulo Sérgio (pastor da PIBA)

Pr. Emanuel (pastor da Presbiteriana 12 de Agosto)

Pr. Vanderlei (pastor e líder da Igreja Internacional da Graça)

Pr. Caio (pastor da Assembleia de Deus)

Pr. Diego Fortunato (pastor da IEQ bairro Suíssa)

E por telefone Jorge Abreu (presidente da Umese)