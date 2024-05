Policiais civis da Delegacia de Rosário do Catete, com o apoio de militares do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 42 anos investigado por estupro contra um adolescente de 14 anos. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 15.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 23 de maio do ano passado, quando o investigado teria passado a mão em partes íntimas do adolescente, sem consentimento. Com a apuração policial, também foram comprovadas relações sexuais praticadas de forma violenta contra a vítima.

Diante das evidências do crime reunidas durante a investigação conduzida pela Delegacia de Rosário do Catete, o investigado foi indiciado por estupro qualificado, e a Polícia Civil solicitou o mandado de prisão contra o homem de 42 anos. Com a decisão judicial, o investigado foi preso nesta quarta-feira.

A Polícia Civil solicita que casos envolvendo crimes sexuais sejam denunciados à polícia por meio do registro do boletim de ocorrência. Informações e denúncias que possam levar à identificação e prisão de suspeitos desses crimes podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.