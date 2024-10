Policiais civis da Divisão de Narcóticos e entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana, com apoio de Policiais Militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), deram cumprimento a um mandado de prisão definitiva contra um homem considerado de alta periculosidade. A ação aconteceu na última terça feira, 15, no bairro Serrano.

De acordo com informações policiais, o investigado movimentava grande quantidade de entorpecentes na região e, contra ele, havia um mandado de prisão definitivo pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343).

A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.