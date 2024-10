Na manhã de quinta-feira, 17, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Estância e da Delegacia Regional, prendeu um homem de 32 anos em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra mulher, em razão da condição do sexo feminino; ameaça; injúria e dano.

Conforme informações repassadas pela equipe policial, além de xingar a vítima e provocar lesões no corpo, por meio de tapas, puxões de cabelos e unhadas, o investigado rasgou o vestido que ela usava no momento da agressão, com as próprias mãos e auxílio de uma faca, até deixá-la nua. Um dos filhos da vítima foi diretamente até delegacia pedir ajuda.

O flagranteado disse em seu interrogatório ser bastante ciumento e que rasgou o vestido da sua companheira sem querer. De acordo com a delegada Marcela Souza, responsável pelo caso, a vítima já teve dois celulares quebrados pelo companheiro por motivo de ciúme. Ela contou que não registrou ocorrência policial antes porque acreditava que a situação não se repetiria.

A delegada menciona a importância da mulher quebrar o ciclo da violência e denunciar o agressor para que receba proteção do Estado. “É comum a vítima sofrer vários tipos de violências, como a física, moral e patrimonial, até conseguir criar forças e coragem para denunciar, pois ela acredita que o companheiro vai mudar e se preocupa com a criação dos filhos. Nesse caso ela tem três filhos com ele e as agressões ocorriam na frente das crianças. Ciúme excessivo não é amor, é sentido de posse. Por isso a violência doméstica e familiar contra as mulheres é considera crime contra os direitos humanos, a mulher não é uma coisa, um pertente de seu companheiro”, ressalta Marcela Souza.

A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.