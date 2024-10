Um homem investigado por estupro de vulnerável contra as filhas adolescentes, cujo crime resultou na gravidez de uma das vítimas, foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva em ação deflagrada por policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM). Os crimes ocorreram em Alagoas. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira, 18, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais colhidas junto às autoridades de Alagoas, o investigado praticou o crime diversas vezes contra as filhas adolescentes. Como resultado dos crimes, uma das vítimas ficou grávida do próprio pai.

Quando o Conselho Tutelar tomou conhecimento do fato, o investigado fugiu da região da cidade de Arapiraca, no interior de Alagoas, onde ocorreu o crime. Em decorrência dos crimes, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva.

Já no território sergipano, durante ações policiais desenvolvidas pela equipe da 2ª DM, o investigado como autor dos crimes de estupro de vulnerável contra as próprias filhas foi localizado na capital sergipana. Ele já se encontra preso e à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.