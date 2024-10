A Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreendeu uma motocicleta com sinal de identificação adulterado. Ação aconteceu no município de Propriá, na manhã desse domingo, 20.

As equipes realizavam patrulhamento ostensivo, quando identificaram dois homens em atitude suspeita conduzindo uma moto. Ao notar a presença policial, os rapazes tentaram fugir, mas o motociclista foi interceptado e abordado pelos policiais.

Durante a consulta de dados, os militares identificaram que o suspeito não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, e a moto estava sem a placa de identificação. Os envolvidos vieram de Arapiraca, interior alagoano.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE