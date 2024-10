O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu 20kg de maconha e prendeu um homem por tráfico de drogas. O caso aconteceu no início da tarde dessa terça-feira, 15, no Mosqueiro, na Zona de Expansão de Aracaju.

Segundo as informações policiais, por volta das 13h, as equipes foram acionadas, pelo Núcleo de Inteligência, para verificar a existência de um comércio ilegal de entorpecentes em uma travessa da localidade.

Quando chegaram ao endereço denunciado, os policiais depararam-se com um homem transitando entre as áreas interna e externa de um casa para repassar pacotes a terceiros. Ao notar a presença policial, o suspeito jogou as embalagens para dentro da residência.

Em decorrência da ação, os militares verificaram a situação e flagraram droga sob posse do suspeito, além de outras porções da mesma substância dentro de um carro que estava no local. Também havia drogas enterradas em um barril, totalizando quase 20 kg de maconha.

Diante do flagrante, o suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos Denarc) para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE