Na manhã de segunda-feira, 30, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 21,9 kg de maconha no Bairro Dom Luciano, Zona Norte de Aracaju.

A ação policial teve início por volta das 10h30, momento em que a equipe do BPRp realizava rondas na região e visualizou um motociclista em alta velocidade. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor abandonou uma sacola e fugiu pela Avenida Euclides Figueiredo, se aproveitando do congestionamento de veículos.

A sacola abandonada continha aproximadamente dois quilos de maconha prensada. Além da droga, os policiais ainda encontraram na bolsa a chave de um imóvel e a anotação de um endereço residencial, situado no Bairro Dom Luciano.

Em razão da suspeita, os militares foram ao endereço indicado e mantiveram contato com o síndico do condomínio, que autorizou e acompanhou as buscas no apartamento.

Já no corredor que dava acesso ao apartamento, a equipe da Radiopatrulha sentiu um forte odor característico de maconha. Na sala do imóvel foram encontrados aproximadamente 19,9 kg da droga, duas balanças e uma carteira de identidade.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Especializada, onde foram iniciadas as medidas cabíveis para a identificação do responsável pelos entorpecentes.

Fonte: Ascom PM/SE