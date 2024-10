Na tarde de segunda-feira (30), policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram a prisão de um homem suspeito por traficar 142 papelotes de drogas. O fato ocorreu no Conjunto Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro.

Os militares realizavam patrulhamento, quando perceberam três homens em atitude suspeita em frente a uma escola. Após busca pessoal, foram encontrados 10 papelotes contendo substância semelhante ao crack, além de 15 papelotes de material análogo à maconha.

Ao ser questionado sobre a origem dos entorpecentes, o suspeito confirmou a comercialização de drogas ilícitas e afirmou que em sua residência existiam mais quantidades separadas para venda.

Após buscas na casa do suspeito, foram encontrados mais 117 papelotes de drogas escondidas em uma bolsa vermelha, sendo 54 embalagens contendo maconha e 63 crack.

Diante do flagrante, o suspeito e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia para adoção das medidas legais pertinentes.

Fonte: Ascom PM/SE