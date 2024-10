Policiais do 5° Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem suspeito da prática de lesão corporal, nesta terça-feira, 1º, no Conjunto Fernando Collor em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, a equipe do 5º BPM foi acionada por um homem que relatou ter sido vítima de ameaça e difamação.

A vítima relatou que, ao sair um estabelecimento comercial, foi surpreendida por palavras ofensivas expressadas por um homem desconhecido. Além disso, o suspeito chegou a deslocar-se até a sua própria residência e voltar a ameaçar a vítima com o uso de uma faca.

Após diligência e com o apoio de mais uma equipe, os policiais conseguiram deter o suspeito que, inicialmente, demonstrou resistência à ação policial.

O caso foi levado à Delegacia local par adoção dos procedimentos cabíveis ao caso.