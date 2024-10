Na última quarta-feira, 9, equipes do Batalhão do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam drogas e armas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju.

De acordo com informações policiais, as apreensões são resultados da operação deflagrada em Nossa Senhora do Socorro.

Ainda conforme as informações, durante a ação estratégica, a equipe do BPRp interceptou um suspeito que realizava entregas de entorpecentes nas regiões de Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

No procedimento de abordagem, o suspeito conseguiu fugir, mas as investigações levaram os policiais a dois endereços.

Como resultado da ação policial, foram apreendidos entorpecentes, armas de fogo, carregadores de pistolas e munições.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc) para adoção dos procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM/SE