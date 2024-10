Em nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Aracaju, a candidata Emilia Corrêa (PL) lidera a corrida eleitoral com 51,5% das intenções de voto, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas. Luiz Roberto (PDT) aparece em segundo lugar com 38,6%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 10 de outubro, ouvindo 740 eleitores da capital sergipana, e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SE-00497/2024.

O estudo também revelou que 5,9% dos eleitores pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 3,9% ainda não sabem ou preferiram não responder.

A margem de erro da pesquisa é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso significa que, dentro dessa variação, Emilia Corrêa pode ter entre 47,8% e 55,2% das intenções de voto, enquanto Luiz Roberto pode oscilar entre 34,9% e 42,3%.

A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto Paraná Pesquisas.

O cenário indica uma vantagem significativa para Emilia Corrêa, que, se mantida até o dia da eleição, poderia garantir sua vitória sem necessidade de segundo turno. Contudo, a margem de erro ainda permite variações que podem alterar o resultado final.