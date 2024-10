Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Aracaju resultou na prisão de um homem de 40 anos, foragido do sistema prisional. Ele havia sido condenado pela prática do crime de furto qualificado, mas não retornou ao presídio após saída temporária. A ação policial ocorreu no Centro de Aracaju, nessa quinta-feira, 17.

Segundo as informações policiais, o homem estava cumprindo pena no presídio de Areia Branca, após ter sido condenado pela Justiça.

O foragido foi então encontrado por guardas municipais no Centro Pop. A equipe acionou os policiais civis da Delegacia de Turismo, que prenderam o foragido. Ele foi reconduzido ao presídio de Areia Branca.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.