O 2º Batalhão de Polícia de Militar (2º BPM) prendeu um homem por tráfico de drogas. O caso aconteceu na manhã desse domingo, 20, no município de Propriá, interior sergipano.

Por volta das 10h, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, no conjunto Santo Antônio. Quando chegou ao local, a equipe deparou-se com um casal em discussão na via. A mulher estava com marcas da agressão.

Em decorrência do flagrante, os militares deram voz de parada para a realização das buscas pessoais. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o denunciado substância ilícita do tipo maconha, além de R$ 80,00 reais em espécie.

Diante dos fatos, os envolvidos e o objeto do ilícito foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE