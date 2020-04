Mãe é levada para delegacia por bater com cinto em uma criança de apenas 3 anos

A noite de sábado (18) foi de muita movimentação no município de Lagarto e os policiais do 7º BPM atenderam a várias ocorrências e conseguiram evitar que uma mãe espancasse o filho e que um homem agredisse a companheira.

As informações passadas pelos militares são de que um individuo que deixou a prisão há cerca de 30 dias por tráfico de drogas, voltou a ser preso, ao agredir a companeira.

Populares acionaram a policia e os militares agiram rápido, e no local, o homem reagiu a abordagem e teve que ser imobilizado. Com ele foi encontrado uma faca em sua cintura.

A outra ocorrência foi de uma criança de apenas 3 anos que estava sendo agredida pela própria mãe.









Os policiais foram até o local e encontraram a criança chorando e com medo. Ao ser questionada, a mãe disse aos militares que bateu na criança com um cinto. Por conta disso, ela foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Com informações do subtenente Heliomanto Rezende, do 7º BPM