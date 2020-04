Uso de máscaras poderá ser obrigatório em trens e metrô de São Paulo

Os usuários do Metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) podem ser obrigados a usar máscaras. O secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, anunciou que o governo tem um plano para entregar gratuitamente máscaras aos usuários do sistema por sete dias. “Sendo que após esse período, o acesso somente será permitido por pessoas utilizando máscaras”, disse em postagem no Twitter.

“Os que já puderem, usem máscara”, recomendou Baldy aos passageiros do sistema.

Segundo o secretário, a pasta está buscando parcerias e desenhando a forma como a distribuição poderá ser feita. “Estamos buscando viabilidade para implementar esta medida nos próximos dias. Todo meu esforço está focado em conseguirmos o mais rápido possível. Proteger as pessoas e evitar a disseminação do coronavírus, é a nossa missão”, disse.









O uso de máscaras nos espaços públicos é uma recomendação da prefeitura de São Paulo, determinado em decreto desde o último dia 16. Na ocasião, o prefeito Bruno Covas disse que a intenção é reduzira disseminação do vírus por pessoas assintomáticas.

As empresas vinculadas à secretaria, que além do transporte sobre trilhos, inclui a Empresa Metropolitana de Transportes Urbano (EMTU), que gerencia os ônibus intermunicipais, estão, de acordo com Baldy, se esforçando para melhorar a limpeza dos espaços de circulação. “Estamos buscando formas e procedimentos de higienização dos trens no Metrô e CPTM mais eficientes, assim como cobrando a limpeza nos ônibus da EMTU. Como também repondo materiais de higiene nos banheiros das operações e a constante limpeza. Os que puderem, nos ajude a fiscalizar”, disse o secretário.

