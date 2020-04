Um casal foi assassinado com golpes de faca dentro de uma residência localizada rua Manoel Carvalho Neto, no bairro Santo Antonio em Aracaju, na noite do último domingo (26), onde residiam há apenas de quatro dias.

As informações são de que o casal estava na residência em companhia de uma criança de oito anos, quando supostamente três homens encapuzados, escalara um muro da casa ao lado e tiveram acesso à residência.

O casal identificado como Nelma Nascimento Costa, 39 anos e Pablo Vinicius Santana Almeida, 18 anos, foram mortos com golpes de faca e isso teria ocorrido na frente da filha da vitima, de 8 anos.









O caso foi descoberto por um parente da vitima que chegou à casa e encontrou a criança estava deitada e coberta com um lençol cheio de sangue, ao lado dos corpos da mãe e de Pablo.

Não há até o momento informações sobre a motivação do crime que será investigado pela polícia civil

As informações são do radialista Evenilson Santana, no programa Sergipe em Debate/Faxaju